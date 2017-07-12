Ибрагимович восстановится раньше, чем ожидалось

Нападающий Златан Ибрагимович опережает график своего восстановления.

Как сообщает The Sun, совсем скоро 35-летний швед может подписать новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что травму футболист получил в апреле. Ожидалось, что он не сможет выйти на поле до конца года.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел 46 матчей, забив 28 голов и сделав 10 результативных передач.

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