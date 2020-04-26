Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире 1981 года рождения.
Первое место занял шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, чья стоимость составляет 2,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне он забил четыре гола в 10 матчах за клуб. Второе место занимает полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес (1,6), который забил 10 мячей в 28 поединках. На третьей позиции голкипер "Эспаньола" Диего Лопес (0,8).
Топ-10 самых дорогих футболистов в мире 1981 года рождения выглядит так:
1. Златан Ибрагимович ("Милан") - 2,8 миллиона евро
2. Хоакин Санчес ("Бетис") - 1,6
3. Диего Лопес ("Эспаньол") - 0,8
4. Корона ("Альмерия") - 0,8
5. Ариc Адурис ("Атлетик") - 0,8
6. Бруну Алвеш ("Парма") - 0,8
7. Икер Касильяс ("Порту") - 0,8
8. Нене ("Флуминенсе") - 0,6
9. Вилли Кабальеро ("Челси") - 0,6
10. Андрес Д'Алессандро ("Интернасьонал") - 0,6
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18