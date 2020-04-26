Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения

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Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире 1981 года рождения.

Первое место занял шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, чья стоимость составляет 2,8 миллиона евро. В нынешнем сезоне он забил четыре гола в 10 матчах за клуб. Второе место занимает полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес (1,6), который забил 10 мячей в 28 поединках. На третьей позиции голкипер "Эспаньола" Диего Лопес (0,8).

Топ-10 самых дорогих футболистов в мире 1981 года рождения выглядит так:

1. Златан Ибрагимович ("Милан") - 2,8 миллиона евро
2. Хоакин Санчес ("Бетис") - 1,6
3. Диего Лопес ("Эспаньол") - 0,8
4. Корона ("Альмерия") - 0,8
5. Ариc Адурис ("Атлетик") - 0,8
6. Бруну Алвеш ("Парма") - 0,8
7. Икер Касильяс ("Порту") - 0,8
8. Нене ("Флуминенсе") - 0,6
9. Вилли Кабальеро ("Челси") - 0,6
10. Андрес Д'Алессандро ("Интернасьонал") - 0,6

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