Ибрагимович вручил рождественские подарки манчестерским детям

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович вручил рождественские подарки манчестерским детям
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович побывал в манчестерской детской школе и вручил детям рождественские подарки.

Стоит отметить, что дети не ожидали прихода форварда и были приятно удивлены, увидев его.

Видео: Златан дарит подарки.

Швед вручил всем футболки "МЮ" с автографами, видеоигру FIFA 18 и кепку.

Не пропустите: "Аякс" - "Виллем II" - 3:1 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов