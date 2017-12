Ибрагимович вручил рождественские подарки манчестерским детям

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович побывал в манчестерской детской школе и вручил детям рождественские подарки.

Стоит отметить, что дети не ожидали прихода форварда и были приятно удивлены, увидев его.

That moment when @Ibra_official walks in with presents for you all... #MUFCxmas pic.twitter.com/A7e8m57ojN