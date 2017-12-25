Ибрагимович вручил рождественские подарки манчестерским детям



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович побывал в манчестерской детской школе и вручил детям рождественские подарки.

Стоит отметить, что дети не ожидали прихода форварда и были приятно удивлены, увидев его.

Видео: Златан дарит подарки.

Швед вручил всем футболки "МЮ" с автографами, видеоигру FIFA 18 и кепку.

Не пропустите: "Аякс" - "Виллем II" - 3:1 (обзор). | http://soccernews.ru