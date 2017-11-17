Ибрагимович всерьез намерен вернуться в сборную

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович всерьез намерен вернуться в сборнуюНападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович намерен вернуться в сборную Швеции.

По информации прессы, футболист всерьез рассматривает возможность сыграть за шведов на Чемпионате Мира в России.

Ожидается, что решение именитый швед примет в конце текущего сезона.

Читайте: Моуринью рассказал, когда ожидать возвращения Ибрагимовича на поле | http://soccernews.ru

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