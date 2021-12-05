Ибрагимович вспомнил о периоде в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в своей автобиографии поделился воспоминаниями о периоде в "Манчестер Юнайтед", где играл в 2016-2018 годах.
"Одно удивило меня: все думают о "Манчестер Юнайтед" как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны мне кажется, что это именно так. Но когда я там оказался там, я обнаружил мелочный и замкнутый менталитет.
Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы сыграли, а потом поехали домой.
Прошло время. Пришла моя зарплата. Обычно я не смотрю на нее. Делаю это только в конце года, чтобы суммировать доходы и расходы. Но в тот раз, не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они списали фунт из моей ежемесячной зарплаты.
Я позвонил менеджеру команды: "Извините, почему вы вычли фунт из моей зарплаты?" Тот сказал: "Это за фруктовый сок из мини-бара". "Ты шутишь, серьезно?" – спросил я. "Нет. Здесь, если что-то заказываешь, надо заплатить за это", – ответил менеджер.
Конечно, но я ведь приехал в отель не по своей воле. Я не был в отпуске. Это мое рабочее место. Если мне нужно играть и я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным.
Можете в это поверить? Фунт? В Италии никогда ничего подобного не случится. Это нюансы, которые имеют значение и вызывают уважение игроков.
Еще каждый день меня просили показывать документы, чтобы попасть на базу. Я опускаю окно и говорю человеку у ворот: "Послушай, друг, я уже месяц приезжаю сюда каждый день. Я лучший игрок в мире. Если ты все еще не узнаешь меня, значит, ты не на той работе", – написал 40-летний Златан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18