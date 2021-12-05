Ибрагимович вспомнил о периоде в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в своей автобиографии поделился воспоминаниями о периоде в "Манчестер Юнайтед", где играл в 2016-2018 годах.

"Одно удивило меня: все думают о "Манчестер Юнайтед" как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны мне кажется, что это именно так. Но когда я там оказался там, я обнаружил мелочный и замкнутый менталитет.

Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Мне захотелось пить, поэтому я открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы сыграли, а потом поехали домой.

Прошло время. Пришла моя зарплата. Обычно я не смотрю на нее. Делаю это только в конце года, чтобы суммировать доходы и расходы. Но в тот раз, не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они списали фунт из моей ежемесячной зарплаты.

Я позвонил менеджеру команды: "Извините, почему вы вычли фунт из моей зарплаты?" Тот сказал: "Это за фруктовый сок из мини-бара". "Ты шутишь, серьезно?" – спросил я. "Нет. Здесь, если что-то заказываешь, надо заплатить за это", – ответил менеджер.

Конечно, но я ведь приехал в отель не по своей воле. Я не был в отпуске. Это мое рабочее место. Если мне нужно играть и я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным.

Можете в это поверить? Фунт? В Италии никогда ничего подобного не случится. Это нюансы, которые имеют значение и вызывают уважение игроков.

Еще каждый день меня просили показывать документы, чтобы попасть на базу. Я опускаю окно и говорю человеку у ворот: "Послушай, друг, я уже месяц приезжаю сюда каждый день. Я лучший игрок в мире. Если ты все еще не узнаешь меня, значит, ты не на той работе", – написал 40-летний Златан.

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