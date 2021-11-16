Ибрагимович встретился с лучшим теннисистом мира и сделал яркое фото
Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович встретился с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который является первой ракеткой мира.
"Разозлите нас, и вы за это заплатите", - написал Ибрагимович в своем твиттере, опубликовав совместную фотографию с сербом.
В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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