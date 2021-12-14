Ибрагимович встретился с Папой Римским (фото)
Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович удостоился частной аудиенции с Папой Римским.
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
"Мир да любовь", - написал Ибрагимович в своем инстаграме, опубликовав совместную фотографию с понтификом.
Также футболист подарил главе Папе футболку "Милана" с 11-м номером. В ответ Франциск вручил Златану "Спорт по словам Папы Франциска" - сборник интервью, посвященных рассуждениям Папы на тему спорта.
В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17