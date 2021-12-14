Ибрагимович встретился с Папой Римским (фото)

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович удостоился частной аудиенции с Папой Римским.

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

"Мир да любовь", - написал Ибрагимович в своем инстаграме, опубликовав совместную фотографию с понтификом.

Также футболист подарил главе Папе футболку "Милана" с 11-м номером. В ответ Франциск вручил Златану "Спорт по словам Папы Франциска" - сборник интервью, посвященных рассуждениям Папы на тему спорта.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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