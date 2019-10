Ибрагимович вступил в перепалку с болельщиком, указав на свой пах

После завершения полуфинального матча плей-офф Западной конференции МЛС между "Лос-Анджелесом" и "Лос-Анджелес Гэлакси" (5:3) форвард Златан Ибрагимович поссорился с одним из фанатов.

Звёздный швед вступил в перепалку с болельщиком, указав при этом на свой пах. Что имел в виду футболист и что он сказал оппоненту, остаётся только догадываться.

Zlatan has a last goodbye for a heckling LAFC fan, the Marshawn Lynch memorial crotch grab pic.twitter.com/2Z1Y2aSbsw