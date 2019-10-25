Ибрагимович вступил в перепалку с болельщиком, указав на свой пах
После завершения полуфинального матча плей-офф Западной конференции МЛС между "Лос-Анджелесом" и "Лос-Анджелес Гэлакси" (5:3) форвард Златан Ибрагимович поссорился с одним из фанатов.
Звёздный швед вступил в перепалку с болельщиком, указав при этом на свой пах. Что имел в виду футболист и что он сказал оппоненту, остаётся только догадываться.
Zlatan has a last goodbye for a heckling LAFC fan, the Marshawn Lynch memorial crotch grab pic.twitter.com/2Z1Y2aSbsw— CJ Fogler (@cjzero) October 25, 2019
38-летний Ибрагимович забил 31 гол и сделал 8 ассистов в 31 матче МЛС в текущем сезоне.
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|Eastern Conference
|М
|О
|1
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|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
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|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
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|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34