Ибрагимович вступил в перепалку с болельщиком, указав на свой пах

Теги лос-анджелеслос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Ибрагимович вступил в перепалку с болельщиком, указав на свой пах

После завершения полуфинального матча плей-офф Западной конференции МЛС между "Лос-Анджелесом" и "Лос-Анджелес Гэлакси" (5:3) форвард Златан Ибрагимович поссорился с одним из фанатов.

Звёздный швед вступил в перепалку с болельщиком, указав при этом на свой пах. Что имел в виду футболист и что он сказал оппоненту, остаётся только догадываться.

38-летний Ибрагимович забил 31 гол и сделал 8 ассистов в 31 матче МЛС в текущем сезоне.

Не пропустите: СМИ узнали детали контракта, который "Наполи" предлагает Ибрагимовичу. | http://soccernews.ru
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