Ибрагимович выбыл из строя на месяц

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович получил травму, из-за которой пропустит около месяца, сообщает ESPN.

При этом характер и степень серьёзности повреждения остаются неизвестны.

В этом сезоне 36-летний Ибрагимович сыграл за "МЮ" 7 матчей и забил 1 гол.

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