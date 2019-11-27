Ибрагимович выкупил половину акций "Хаммарбю"

Форвард Златан Ибрагимович приобрел 50 процентов акций шведского "Хаммарбю".

"Хаммарбю" - замечательный клуб с прекрасными болельщиками и великой историей. Я всегда был восхищен этим клубом и их результатами. Я горд тем, что смогу помогать одному из самых влиятельных клубов Швеции", - заявил Ибрагимович.

"Хаммарбю" был основан в 1897 году. За свою историю клуб один раз становился чемпионом Швеции.

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