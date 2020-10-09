Ибрагимович вылечился от коронавируса

Заразившийся две недели назад коронавирусом форвард "Милана" Златан Ибрагимович объявил о своём выздоровлении.

"Чувствую себя лучше. В департаменте здравоохранения сообщили, что карантин окончен. Можно выходить", - написал звёздный футболист в твиттере.

В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович забил 3 гола в 2 матчах Серии А.

Помимо шведа COVID-19 был у ещё двух игроков "Милана" - Лео Дуарте и Маттео Габбиа.

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