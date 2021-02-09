Ибрагимович выложил фото в шикарном спорткаре после 500-го гола в карьере
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в инстаграме.
Звёздный швед выложил собственное фото в шикарном спортивном автомобиле, подписав его: "Дорога к цели".
Накануне 39-летний форвард достиг отметки в 500 голов в профессиональной карьере.
Ибрагимович до "Милана" выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Барселону", "Интер", "Ювентус", "Аякс" и "Мальме".
Не пропустите: Ибрагимович отреагировал на 500-й гол в клубной карьере. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17