Ибрагимович выложил фото в шикарном спорткаре после 500-го гола в карьере

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович выложил фото в шикарном спорткаре после 500-го гола в карьере

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в инстаграме.

Звёздный швед выложил собственное фото в шикарном спортивном автомобиле, подписав его: "Дорога к цели".

Накануне 39-летний форвард достиг отметки в 500 голов в профессиональной карьере.

Ибрагимович до "Милана" выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Барселону", "Интер", "Ювентус", "Аякс" и "Мальме".

Не пропустите: Ибрагимович отреагировал на 500-й гол в клубной карьере. | http://soccernews.ru
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