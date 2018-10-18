Ибрагимович выразил поддержку Моуринью

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выразил поддержку главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

"Моуринью подвергается критике не из-за результатов, а из-за его характера. Общество не принимает то, какой он. Я могу представить себя в похожей ситуации. Мы оба верим в свой собственный путь, в то, что делаем. Жозе должен оставаться самим собой и стоять на своём" - приводит слова 37-летнего шведа Sky Sports.

Напомним, что Ибрагимович выступал за "МЮ" под руководством Моуринью с 2016 по 2018 год. Ранее футболист и тренер также пересекались в миланском "Интере".

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