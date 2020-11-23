Ибрагимович вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в истории
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович забил два гола в игре против "Наполи".
Это были 287-й и 288-й голы 39-летнего шведа в матчах топ-5 европейских лиг.
Как сообщает Stats Foot, Ибрагимович вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг, обойдя экс-игрока "Ливерпуля" Гордона Ходжсона.
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг в истории:
1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 455;
2. Лионель Месси ("Барселона") - 447;
3. Джимми Гривз - 366;
4. Герд Мюллер - 365;
5. Стив Блумер - 317;
6. Дикси Дин - 310;
7. Делио Оннис - 299;
8. Златан Ибрагимович ("Милан") - 288;
9. Гордон Ходжсон - 287.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17