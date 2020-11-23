Ибрагимович вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в истории

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Ибрагимович вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг в истории

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович забил два гола в игре против "Наполи".

Это были 287-й и 288-й голы 39-летнего шведа в матчах топ-5 европейских лиг.

Как сообщает Stats Foot, Ибрагимович вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг, обойдя экс-игрока "Ливерпуля" Гордона Ходжсона.

Лучшие бомбардиры топ-5 лиг в истории:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 455;

2. Лионель Месси ("Барселона") - 447;

3. Джимми Гривз - 366;

4. Герд Мюллер - 365;

5. Стив Блумер - 317;

6. Дикси Дин - 310;

7. Делио Оннис - 299;

8. Златан Ибрагимович ("Милан") - 288;

9. Гордон Ходжсон - 287.

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