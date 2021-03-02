Ибрагимович высказался о конфликте с Лукаку

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Ибрагимович высказался о конфликте с ЛукакуНападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал конфликтную ситуацию, которая возникла во время "миланского дерби" с форвардом "Интера" Ромелу Лукаку. По мнению шведа, все конфликты, которые случаются во время матча, не должны выходить за пределы футбольного поля.

"Если Ромелу хочет приехать в Сан-Ремо, то буду рад его видеть там. У меня с ним нет никаких проблем, ведь все, что происходит во время матчей на поле, там и остается", - цитирует Златана Football Italia.

Стало известно, что на песенном фестивале в Сан-Ремо Ибрагимович споет дуэтом с главным тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем.

"Надеюсь, он совсем не умеет петь, только в этом случае мы будем с ним на одном уровне", – пошутил Ибрагимович.

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