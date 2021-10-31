Ибрагимович высказался о перспективах Мбаппе

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Ибрагимович высказался о перспективах МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.

"Мне нравится Мбаппе, но он недостаточно работает. Он может стать невероятным игроком, если научится не жалеть себя. Он должен почувствовать вкус крови, ощутить пожирающий изнутри огонь.

Окружи себя теми людьми, которые будут говорить, что ты недостаточно хорош, и тогда станешь лучше", — цитирует Ибрагимовича TF1.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца нынешнего сезона.

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