Ибрагимович высказался о перспективах Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе.
"Мне нравится Мбаппе, но он недостаточно работает. Он может стать невероятным игроком, если научится не жалеть себя. Он должен почувствовать вкус крови, ощутить пожирающий изнутри огонь.
Окружи себя теми людьми, которые будут говорить, что ты недостаточно хорош, и тогда станешь лучше", — цитирует Ибрагимовича TF1.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца нынешнего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13