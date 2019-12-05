Ибрагимович высказался о противостоянии с Роналду в Серии А

1 Теги златан ибрагимовичкриштиану роналдуювентус

Ибрагимович высказался о противостоянии с Роналду в Серии А

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который заявил, что он вернется в Серию А, поделился мнением о предстоящем соперничестве с португальским форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Встречусь ли я в Италии с настоящим Роналдо? Существует только один Роналдо и он - бразилец", - приводит слова Ибрагимович GQ Italia.

Стоит отметить, что фамилии Роналдо и Роналду в английском языке пишутся одинаково - Ronaldo.

Ранее сообщалось, что 38-летним Ибрагимовичем интересуются "Милан", "Наполи" и "Болонья".

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