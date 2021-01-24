Ибрагимович высказался о разгроме от "Аталанты"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (0:3).

"В первом половине матча казалось, что я отрезан от команды. В момент приема мяча, мне нужен партнер для того, чтобы обыграться, отдать передачу, отвлечь соперника. Вместо этого я был один. Возможно, виноват прессинг "Аталанты".



Сегодня многое шло не так. Я буду искать оправдания. Сегодня нам не удалось добиться нужного результата. Сейчас начинается непростая часть", — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.