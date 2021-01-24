Ибрагимович высказался о разгроме от "Аталанты"

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Ибрагимович высказался о разгроме от "Аталанты"Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (0:3).

"В первом половине матча казалось, что я отрезан от команды. В момент приема мяча, мне нужен партнер для того, чтобы обыграться, отдать передачу, отвлечь соперника. Вместо этого я был один. Возможно, виноват прессинг "Аталанты".

Сегодня многое шло не так. Я буду искать оправдания. Сегодня нам не удалось добиться нужного результата. Сейчас начинается непростая часть", — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

"Милан" по-прежнему лидирует в турнирной таблице Серии A. В активе команды 43 очка. Ближайшая встреча "россонери" состоится 26 января в четвертьфинале Кубка Италии с "Интером".

Читать также: Ибрагимович нахамил сопернику в концовке матча "Милан" - "Аталанта" | http://soccernews.ru
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