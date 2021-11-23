Ибрагимович высказался о Симеоне

Фото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о главном тренере мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

"Симеоне – хороший тренер, и он отлично справляется в "Атлетико". Он источает массу эмоций, хорошее настроение и выигрышный настрой. Его характер меня впечатляет и вдохновляет.

Такой парень, как он, на скамейке запасных – преимущество", - сказал шведский футболист.

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