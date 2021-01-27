Ибрагимович высказался о стычке с Лукаку в матче Кубка Италии

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Ибрагимович высказался о стычке с Лукаку в матче Кубка Италии

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сделал заявление о стычке с бельгийским форвардом "Интера" Ромелу Лукаку в матче 1/4 финала Кубка Италии против "нерадзурри" (1:2).

"В мире Златана не существует расизма. Мы все одной расы. Мы все равны! Мы все игроки – кто-то лучше других", – написал Ибрагимович в своем Instagram.

В конце первого тайма защитник "Милана" Алессио Романьоли сбил Лукаку, чей привел бельгийца в ярость. На помощь партнеру по команде пришел Ибрагимович, который набросился на Лукаку. От драки игроков удержали одноклубники.

Не пропустите: Тренер "Милана" рассказал о реакции Ибрагимовича на удаление в матче с "Интером". | http://soccernews.ru
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