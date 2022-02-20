Ибрагимович высказался о своем будущем

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Ибрагимович высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Златана\Автор неизвестен

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением о своем будущем.

Ранее сообщалось, что 40-летний форвард может подписать новый контракт с "россонери".

"Что касается будущего, мне любопытны некоторые вещи. Например, я хотел бы стать актером. Хочу заниматься тем, что вызывает выброс адреналина. Но ничто не будет похоже на футбол. Мне придется что-то изменить в своей жизни.

У меня много проектов, но сейчас я сосредоточен только на футболе. Когда вернусь на поле после травмы, я снесу стадион", - сказал Ибрагимович.

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