Ибрагимович высказался о своем будущем после невыхода сборной Швеции на ЧМ-2022
Фото: твиттер Златана\Автор неизвестен
Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о планах на будущее после невыхода на ЧМ-2022 из-за поражения от Польши (0:2).
"Равный матч. В первом тайме у нас были моменты, и мы могли забить. Они тоже могли. Во второй половине они забили быстрый мяч, и нам пришлось догонять.
Этот матч с таким же успехом мог завершиться в нашу пользу.
Будущее в сборной? Буду продолжать, пока будет позволять здоровье и я смогу приносить пользу", - сказал 40-летний швед.
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