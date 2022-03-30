Ибрагимович высказался о своем будущем после невыхода сборной Швеции на ЧМ-2022

Теги швециямиланзлатан ибрагимович

Ибрагимович высказался о своем будущем после невыхода сборной Швеции на ЧМ-2022

Фото: твиттер Златана\Автор неизвестен

Форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о планах на будущее после невыхода на ЧМ-2022 из-за поражения от Польши (0:2).

"Равный матч. В первом тайме у нас были моменты, и мы могли забить. Они тоже могли. Во второй половине они забили быстрый мяч, и нам пришлось догонять.

Этот матч с таким же успехом мог завершиться в нашу пользу.

Будущее в сборной? Буду продолжать, пока будет позволять здоровье и я смогу приносить пользу", - сказал 40-летний швед.

Также не пропустите: Роналду прокомментировал выход Португалии на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе выразил уверенность в том, что побьет рекорд Анри по голам за сборную Франции

Мбаппе выразил уверенность в том, что побьет рекорд Анри по голам за сборную Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов