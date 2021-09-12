Ибрагимович высказался о том, что не выигрывал ЛЧ

Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о том, что за свою карьеру до сих пор не сумел выиграть Лигу чемпионов.

– Вы жалеете о чем-то?

– Нет. Все, что происходит с вами в жизни, должно произойти.

– Даже отсутствие победы в Лиге чемпионов?

– Думаете, я был бы лучше, если бы выиграл ее?

– Не факт. Бразилец Роналдо тоже не выигрывал ее.

–Точно. Если бы я выиграл, это было бы замечательно. Но я не выиграл, и это не делает меня менее хорошим игроком. Это как люди, которые говорят: "Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок». Ок... Французу легче выиграть чемпионат мира, чем шведу.

Кроме того, возвращаясь к Лиге чемпионов, чем дольше ждешь, тем удивительнее взять ее, не так ли? У меня все еще есть цели. На клубном уровне я выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Но я не жалуюсь, потому что я сделал больше, чем многие другие. Я счастлив, – приводит слова Златана GFFN.

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