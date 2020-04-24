Ибрагимович высказался о вандалах, испортивших его статую

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал действия вандалов, которые испортили его статую возле стадиона "Мальме".

"Они просто хотели, чтобы пресса обратила на них внимание. Уровень детского сада, мы выше этого.

Статуя - это статуя. Случившееся не сотрет мою историю, она останется навечно", - передает слова Ибрагимовича Dplay.

Напомним, болельщики "Мальме" были очень шокированы, когда узнали, что швед стал совладельцем "Хаммарбю". Все свое недовольство они выместили на статуе, посвященной Ибрагиовичу. Монумент поджигали, уродовали и в конце концов демонтировали.

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