Ибрагимович высказался о вандалах, испортивших его статую

Теги златан ибрагимовичмальме ффхаммарбю

Ибрагимович высказался о вандалах, испортивших его статую

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал действия вандалов, которые испортили его статую возле стадиона "Мальме".

"Они просто хотели, чтобы пресса обратила на них внимание. Уровень детского сада, мы выше этого.

Статуя - это статуя. Случившееся не сотрет мою историю, она останется навечно", - передает слова Ибрагимовича Dplay.

Напомним, болельщики "Мальме" были очень шокированы, когда узнали, что швед стал совладельцем "Хаммарбю". Все свое недовольство они выместили на статуе, посвященной Ибрагиовичу.  Монумент поджигали, уродовали и в конце концов демонтировали.

А еще: "Васко да Гама" хочет подписать Ибрагимовича, Балотелли и ещё трёх звёзд| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру

СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов