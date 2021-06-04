Ибрагимович высказался о возможном переходе Жиру в "Милан"

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поддержал идею переманить в итальянский клуб нападающего "Челси" Оливье Жиру.

"Буду счастлив, если Жиру перейдёт в "Милан". Нам нужны игроки-победители", - цитирует шведа La Gazzetta dello Sport.

В конце июня 34-летний француз станет свободным агентом и сможет присоединиться к "россонери" бесплатно.

В минувшем сезоне Жиру сыграл за "Челси" 31 матч и забил 11 голов.

Ранее сообщалось, что "Милан" готов платить действующему чемпиону мира 4 миллиона евро в год.

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