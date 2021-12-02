Ибрагимович высказался о возможности начать тренерскую карьеру

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Ибрагимович высказался о возможности начать тренерскую карьеру

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович порассуждал о своём будущем после завершения карьеры.

"Меня немного беспокоит будущее. Буду ли я тренером? Не знаю, это очень стрессовая работа. Я займусь тем, что будет подпитывать меня адреналином. Но пока я держусь, как действующий футболист. Хочу до последнего бороться за скудетто и поехать на ЧМ-2022", - сказал 40-летний швед.

Контракт форварда с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2022 года, однако его могут продлить ещё на 12 месяцев.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 12 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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