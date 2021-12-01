Ибрагимович высказался о вручении "Золотого мяча" Месси
Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о вручении "Золотого мяча" аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси.
"Месси живет футболом. Но в этом году "Золотой мяч" заслужил Левандовски", – приводит слова Левандовски Corriere della Sera.
34-летний Месси завоевал "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере. Аргентинец занял первое место по результатам голосования, набрав 613 очков. Вторым стал Левандовски - 580 очков.
Не пропустите: Месси получил красивый подарок от спонсора после завоевания "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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