Ибрагимович высказался о завершении карьеры
Фото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о возможном завершении игровой карьеры.
"Я еще не решил, когда собираюсь заканчивать. Напротив, я хочу продолжать играть как можно дольше и при этом не думать об уходе. Я не хочу быть одним из тех футболистов, которые потом жалеют о том, что не продолжили выступать.
Я собираюсь работать и дальше. Я буду играть до тех пор, пока во мне нуждаются", – сказал швед.
В нынешнем сезоне 40-летний футболист сыграл в Серии А 6 матчей, в которых забил 3 гола.
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