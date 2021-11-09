Ибрагимович высказался о завершении карьеры

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович высказался о завершении карьерыФото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался о возможном завершении игровой карьеры.

"Я еще не решил, когда собираюсь заканчивать. Напротив, я хочу продолжать играть как можно дольше и при этом не думать об уходе. Я не хочу быть одним из тех футболистов, которые потом жалеют о том, что не продолжили выступать.

Я собираюсь работать и дальше. Я буду играть до тех пор, пока во мне нуждаются", – сказал швед.

В нынешнем сезоне 40-летний футболист сыграл в Серии А 6 матчей, в которых забил 3 гола.

Также не пропустите: У Миранчука есть три варианта в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 ноября

Главные новости дня: 8 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов