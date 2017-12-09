Ибрагимович: "Я бы не променял свои 33 трофея на одну Лигу Чемпионов"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к Лиге Чемпионов.

"Мне не хватает только одного трофея. Но я себе сказал: "Выиграй я Лигу Чемпионов, стал бы более сильным футболистом? Нет. А если не выиграю, стану ли я хуже? Нет“.

Я хочу победить в этом турнире любой ценой, каждый год хочу побеждать. Но позвольте мне вспомнить футболистов, которые проводили один великолепный сезон, побеждали в Лиге Чемпионов, а потом испарялись и больше никогда ничего не выигрывали.

Я же, с другой стороны, последовательно побеждал каждый год. Подчеркиваю - каждый. Я бы не променял эти 20 лет и 33 трофея на одну Лигу Чемпионов, потому что я каждый год доказываю, кем являюсь" - приводит слова Ибрагимовича Goal.com.

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