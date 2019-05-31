Ибрагимович: "Я ем критику на завтрак и обед"

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Ибрагимович: "Я ем критику на завтрак и обед"

Известный шведский форвард Златан Ибрагимович рассказал об отношении к критике в свой адрес.

"Критика везде, и мне она нравится. Я ем её на завтрак и обед", - цитирует 37-летнего футболиста Sky Sports.

Ибрагимович в течение карьеры выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

В текущем сезоне звёздный нападающий забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 11 матчах МЛС.

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