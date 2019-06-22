Ибрагимович: "Я не сюрприз, я легенда"
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в интервью Dazn сказал, что он является легендарным игроком МЛС.
Напомним, что шведский футболист перешел в лигу 15 месяцев назад и в 12 матчах забил 11 голов.
"Я не сюрприз, я легенда. То, что когда-то будет другой Златан - невозможно. Есть много отличных футболистов, но есть только одна версия меня", - сказал Ибрагимович.
Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с марта 2018 года.
А еще: Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS| http://soccernews.ru
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