Ибрагимович: "Я не сюрприз, я легенда"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в интервью Dazn сказал, что он является легендарным игроком МЛС.

Напомним, что шведский футболист перешел в лигу 15 месяцев назад и в 12 матчах забил 11 голов.

"Я не сюрприз, я легенда. То, что когда-то будет другой Златан - невозможно. Есть много отличных футболистов, но есть только одна версия меня", - сказал Ибрагимович.

Ибрагимович выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" с марта 2018 года.

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