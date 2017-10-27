Ибрагимович: "Я не уйду из футбола прихрамывая"
Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о своем настрое на возвращение.
"Для меня вернуться на поле после такого повреждения - это вызов, ведь раньше у меня не было таких серьезных травм, а люди стали говорить, что для меня все кончено, что я слишком стар.
Это подстегивает меня, добавляет мне энергии, у меня появляются цели. У меня сейчас лишь одна цель - вернуться на поле. Я не уйду из футбола прихрамывая. Уйду так, как хочу этого. Даже если мне придется пойти по воде - сделаю это!" - приводит слова Ибрагимовича Manchester Evening News.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Бернли
|9
|13
|9
|Ливерпуль
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3