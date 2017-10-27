Ибрагимович: "Я не уйду из футбола прихрамывая"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович: "Я не уйду из футбола прихрамывая"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о своем настрое на возвращение.

"Для меня вернуться на поле после такого повреждения - это вызов, ведь раньше у меня не было таких серьезных травм, а люди стали говорить, что для меня все кончено, что я слишком стар.

Это подстегивает меня, добавляет мне энергии, у меня появляются цели. У меня сейчас лишь одна цель - вернуться на поле. Я не уйду из футбола прихрамывая. Уйду так, как хочу этого. Даже если мне придется пойти по воде - сделаю это!" - приводит слова Ибрагимовича Manchester Evening News.

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