Ибрагимович: "Я никуда не уходил из "Манчестер Юнайтед", а лишь обновил свой игровой номер"

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что он вернулся в клуб, так как не уходил из него.

"Я никуда не уходил, я лишь обновил свой игровой номер", - написал Ибрагимович в своем твиттере и прикрепили фото со своими футболами.

Фото: Футболки Златана.

В этом сезоне 35-летний Ибрагимович будет играть за "МЮ" под номером 10. А его прежний №9 взял себе новичок манкунианцев Ромелу Лукаку.

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