Ибрагимович: "Я никуда не уходил из "Манчестер Юнайтед", а лишь обновил свой игровой номер"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович: "Я никуда не уходил из "Манчестер Юнайтед", а лишь обновил свой игровой номер"

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что он вернулся в клуб, так как не уходил из него.

"Я никуда не уходил, я лишь обновил свой игровой номер", - написал Ибрагимович в своем твиттере и прикрепили фото со своими футболами.

Фото: Футболки Златана.

В этом сезоне 35-летний Ибрагимович будет играть за "МЮ" под номером 10. А его прежний №9 взял себе новичок манкунианцев Ромелу Лукаку.

Не пропустите: Лукаку: "Я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем". | http://soccernews.ru

комментарии
фэн

батя

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов