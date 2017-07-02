Ибрагимович: "Я пришел. Я сказал. Я победил"



Шведский нападающий Златан Ибрагимович подвел итоги своего выступления за "Манчестер Юнайтед".

"Я пришел. Я сказал. Я победил", – написал Ибрагимович в своем Instagram.

Напомним, что у форварда завершился контракт с манкунианцами и клуб решил его не продлевать.

В минувшем сезоне 35-летний Ибрагимович провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей и забил 28 голов.

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