Ибрагимович: "Я сказал: "На этот раз я ударю, а не побегу с мячом"



Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оценил свой гол с 35 метров в матче чемпионата МЛС.

"Было ощущение, будто я отыграл 40 матчей за эти 20 минут. Я сказал: "На этот раз я ударю, а не побегу с мячом", – цитирует Bleacher Report Ибрагимовича.

Напомним, что 36-летний Ибрагимович вышел на замену на 71-й минуте и своим оформил дублем принес команде победу со счетом 4:3.

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