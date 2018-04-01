Ибрагимович: "Я сказал: "На этот раз я ударю, а не побегу с мячом"
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оценил свой гол с 35 метров в матче чемпионата МЛС.
"Было ощущение, будто я отыграл 40 матчей за эти 20 минут. Я сказал: "На этот раз я ударю, а не побегу с мячом", – цитирует Bleacher Report Ибрагимовича.
Напомним, что 36-летний Ибрагимович вышел на замену на 71-й минуте и своим оформил дублем принес команде победу со счетом 4:3.
Не пропустите: Златан снова в деле: Ибрагимович вернулся. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Типичный "Атлетико": "матрасники" добиваются минимальной победы над "Депортиво"
-
Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Ростовом"
-
Пришпорили "синих": "Тоттенхэм" впервые за 28 лет обыграл "Челси" на "Стэмфорд Бридж"
-
"Зенит" в снежную пургу обыгрывает на выезде "Уфу"
-
ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги
Лента новостей
-
Чех может пропустить первый матч с ЦСКА
-
Умтити высказался о своем будущем в "Барселоне"
-
Турнир прогнозов: анонс 44 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 43 тура
-
Кокорин поздравил "Зенит" с победой
-
"Атлетико" повторил рекорд Ла Лиги 30-летней давности
-
"Шахтер" предложил Фонсеке огромную зарплату
-
"Атлетико" чаще всех в Ла Лиге побеждает с минимальным преимуществом
-
"Депортиво" не может выиграть на протяжении 15 матчей, из них восемь под руководством Зеедорфа
-
"Лион" – "Тулуза" - 2:0 (обзор)
-
Дубль Депая принес "Лиону" победу над "Тулузой"
-
Ибрагимович: "Я сказал: "На этот раз я ударю, а не побегу с мячом"
-
"Атлетико" – "Депортиво" – 1:0 (обзор)
-
Типичный "Атлетико": "матрасники" добиваются минимальной победы над "Депортиво"
-
Орещук советует Смолову ехать в Европу
-
Гришин: "Я бы на месте Головина уже уехал бы за границу"
-
"Галатасарай" - "Трабзонспор" - 2:1 (обзор)
-
Молодой игрок "Зенита" дебютировал за клуб раньше Кержакова, Денисова и Аршавина
-
Павлюченко: "Переход в ставропольское "Динамо"? Это шутка, первое апреля"
-
Смолов обматерил болельщиков в конце матча с "Анжи"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34