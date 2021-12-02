Ибрагимович: "Я страдал всю свою жизнь"

Теги миланзлатан ибрагимович

Ибрагимович: "Я страдал всю свою жизнь"Фото: инстаграм Ибрагимовича

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями из детства.

"Я был ребенком, который всегда страдал. Я только родился, а медсестра уронила меня с метровой высоты. Я страдал всю свою жизнь. В школе я был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я - темным, смуглым, с большим носом. Я говорил не так, как они, я двигался не так, как они.

Родители моих одноклассников просили выгнать меня из команды. Меня всегда ненавидели. И поначалу я плохо реагировал на это", - приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera.

Читайте также: Ибрагимович рассказал о проблемах в работе с Гвардиолой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Фанаты "Спартака" готовы поддержать акцию протеста болельщиков ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов