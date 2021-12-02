Ибрагимович: "Я страдал всю свою жизнь"

Фото: инстаграм Ибрагимовича

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями из детства.

"Я был ребенком, который всегда страдал. Я только родился, а медсестра уронила меня с метровой высоты. Я страдал всю свою жизнь. В школе я был другим: все были блондинами со светлыми глазами и тонким носом, а я - темным, смуглым, с большим носом. Я говорил не так, как они, я двигался не так, как они.

Родители моих одноклассников просили выгнать меня из команды. Меня всегда ненавидели. И поначалу я плохо реагировал на это", - приводит слова Ибрагимовича Corriere della Sera.

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