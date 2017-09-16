Ибрагимович: "Я вернулся в "МЮ", чтобы стать улучшенной версией себя самого"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович доволен ходом восстановления после травмы колена.

"Я чувствую себя хорошо. После операции на колене я каждый день посвящал тренировкам. Когда я вернусь на поле, то буду лучше, чем прежде. Я вернулся, чтобы стать улучшенной версией себя самого", - цитирует ESPN Ибрагимовича.

Напомним, что форвард получил разрыв связок колена в апреле и вернется в строй не раньше ноября.

В прошлом сезоне 35-летний Ибрагимович провел за "Манчестер Юнайтед" 46 матчей и забил 28 голов.

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