Ибрагимович: "Я вернулся в "МЮ", чтобы завершить начатое"

Теги златан ибрагимовичманчестер юнайтед

Ибрагимович: "Я вернулся в "МЮ", чтобы завершить начатое"Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о том, какие задачи ставит на текущий сезон.

"Я вернулся в "МЮ", чтобы завершить начатое. В мой первый сезон мы выиграли три трофея, но концовка получилась не такой, какую я хотел.

Моя цель – чемпионство в премьер-лиге. То, что не получилось в первом сезоне, нужно сделать во втором", – сказал Ибрагимович.

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комментарии
Евгений

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