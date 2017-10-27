Ибрагимович: "Я вернулся в "МЮ", чтобы завершить начатое"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о том, какие задачи ставит на текущий сезон.

"Я вернулся в "МЮ", чтобы завершить начатое. В мой первый сезон мы выиграли три трофея, но концовка получилась не такой, какую я хотел.

Моя цель – чемпионство в премьер-лиге. То, что не получилось в первом сезоне, нужно сделать во втором", – сказал Ибрагимович.

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