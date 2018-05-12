Ибрагимович: "Я за 20 лет ни разу не проигрывал три матча подряд"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не сомневается в том, что его команда сможет побороться за победу в национальном первенстве США после неудачного старта.

Команда шведа проиграла три последние матча.

"Я оптимистично настроен, вижу большое будущее у команды. Мы сможем поднять над головой трофей. Все в порядке. Я за 20 лет ни разу не проигрывал три матча подряд. И не жалуюсь. Мне нравится этот вызов. Мы с ним справимся", - сказал форвард.

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