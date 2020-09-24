Ибрагимович ярко отреагировал на обнаружение у него коронавируса
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал факт заражения COVID-19.
"Вчера у меня был отрицательный результат теста на коронавирус, а сегодня - положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея", - написал звёздный швед в твиттере.
I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020
Ранее инфекция была обнаружена у другого игрока "Милана" Лео Дуарте.
Напомним, что 38-летний Ибрагимович ударно начал новый сезон, оформив дубль в игре с "Болоньей" (2:0).
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