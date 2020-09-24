Ибрагимович ярко отреагировал на обнаружение у него коронавируса

Теги миланкоронавирусзлатан ибрагимович

Ибрагимович ярко отреагировал на обнаружение у него коронавируса

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал факт заражения COVID-19.

"Вчера у меня был отрицательный результат теста на коронавирус, а сегодня - положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея", - написал звёздный швед в твиттере.

Ранее инфекция была обнаружена у другого игрока "Милана" Лео Дуарте

Напомним, что 38-летний Ибрагимович ударно начал новый сезон, оформив дубль в игре с "Болоньей" (2:0).

Не пропустите: Линекер пошутил о заражении Ибрагимовича коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны"

СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов