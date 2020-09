Ибрагимович ярко отреагировал на обнаружение у него коронавируса

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал факт заражения COVID-19.

"Вчера у меня был отрицательный результат теста на коронавирус, а сегодня - положительный. Никаких симптомов не было. Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея", - написал звёздный швед в твиттере.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea