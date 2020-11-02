Ибрагимович ярко прокомментировал свой гол через себя в ворота "Удинезе"

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Ибрагимович ярко прокомментировал свой гол через себя в ворота "Удинезе"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович опубликовал в инстаграме фото своего гола в ворота "Удинезе" в матче 6-го тура Серии А.

Напомним, что звёздный швед отличился эффектным ударом через себя. Его забитый мяч стал победным для "россонери".

"Зачем бежать, если можно летать?" - подписал 39-летний футболист выложенный снимок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Why run when you can fly

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

В этом сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 7 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Ибрагимович прокомментировал победу "Милана" над "Удинезе". | http://soccernews.ru
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