Ибрагимович ярко высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о неудачах своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед".

"В "Манчестер Юнайтед" слишком много говорят о прошлом. Когда я перешел в этот клуб, то решил написать собственную историю. Но если много говорят о прошлом, то это превращается в хождение по кругу. Нужно думать о настоящем или лечь в больницу, чтобы тебе прочистили голову", – приводит слова Ибрагимовича The Guardian.

Ибрагимович выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2016 по 2018 годы.

"Манчестер Юнайтед" после 12 туров занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. После серии неудовлетворительных результатов руководство клуба уволило главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может пригласить бывшего тренера "Барселоны". | http://soccernews.ru