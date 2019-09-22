Ибрагимович забил 300-й гол после наступления 30-летия

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Ибрагимович забил 300-й гол после наступления 30-летия
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил свой 300-й гол в карьере после того, как ему исполнилось 30 лет.

Юбилейным для форварда стал гол в матче чемпионата МЛС с "Монреаль Импэкт" (2:1).

Всего за свою карьеру 37-летний Ибрагимович стал автором 452 забитых мячей в 736 поединках клубной карьеры. Ранее он играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан" и ПСЖ. Также на счету игрока 62 мяча и 116 поединках за сборную Швеции.

Стоит отметить, что из россиян всего два игрока превзошли отметку в 200 голов за карьеру - Александр Кержаков (233) и Олег Веретенников (207).

Не пропустите: Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче МЛС. | http://soccernews.ru
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