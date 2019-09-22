Ибрагимович забил 300-й гол после наступления 30-летия
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил свой 300-й гол в карьере после того, как ему исполнилось 30 лет.
Юбилейным для форварда стал гол в матче чемпионата МЛС с "Монреаль Импэкт" (2:1).
Всего за свою карьеру 37-летний Ибрагимович стал автором 452 забитых мячей в 736 поединках клубной карьеры. Ранее он играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан" и ПСЖ. Также на счету игрока 62 мяча и 116 поединках за сборную Швеции.
Стоит отметить, что из россиян всего два игрока превзошли отметку в 200 голов за карьеру - Александр Кержаков (233) и Олег Веретенников (207).
Не пропустите: Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче МЛС. | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34