Ибрагимович забил 300-й гол в топ-5 чемпионатах Европы
Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен
Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович отличился забитым голом в ворота "Удинезе" (1:1) в матче Серии А.
40-летний Златан забил ударом бисиклетой на 92-й минуте.
Этот сяч стал 300-м для Ибрагимовича в матчах топ-5 европейских лиг. Швде стал третьим футболистом с 1 января 2000 года, кому покорилось это достижение.
За этот отрезок больше него в топ-5 лигах забили лишь Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475).
В пяти главных лигах Европы Ибрагимовича выступал также за "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17