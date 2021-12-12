Ибрагимович забил 300-й гол в топ-5 чемпионатах Европы

Фото: инстаграм Златана/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович отличился забитым голом в ворота "Удинезе" (1:1) в матче Серии А.

40-летний Златан забил ударом бисиклетой на 92-й минуте.

Этот сяч стал 300-м для Ибрагимовича в матчах топ-5 европейских лиг. Швде стал третьим футболистом с 1 января 2000 года, кому покорилось это достижение.

За этот отрезок больше него в топ-5 лигах забили лишь Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475).

В пяти главных лигах Европы Ибрагимовича выступал также за "Ювентус", "Интер", "Барселону", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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