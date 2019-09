Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче МЛС

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович провел очередной результативный матч в МЛС. В этот раз от форварда пострадал канадский "Монреаль Импэкт" (2:1). Швед забил гол и отдал результативную передачу.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович повел 26 матчей в МЛС и забил 27 голов. В данный момент он занимает второе место в снайперской гонке, уступая лишь форваду "Лос-Анджелеса" Карлосу Веле (29 голов).

