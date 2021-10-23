Ибрагимович забил гол в собственные ворота в матче Серии А

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Ибрагимович забил гол в собственные ворота в матче Серии А

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил гол в собственные ворота в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Болоньей".

Эпизод произошел на 49-й минуте при счете 2:0 в пользу миланского клуба.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" четыре матча и забил один гол, а также один автогол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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