Ибрагимович забил гол в товарищеском матче за "Хаммабрю"

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Ибрагимович забил гол в товарищеском матче за "Хаммабрю"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович принял участие в товарищеском матче в составе "Хаммабрю".

Звёздный швед традиционно не ушёл с поля без забитого гола - он хладнокровно реализовал выход один на один с вратарём соперника.

Напомним, что в итальянской Серии А продолжается вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса.

38-летний Ибрагимович является совладельцем "Хаммарбю", ему принадлежат 25 процентов акций клуба.

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