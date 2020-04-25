Ибрагимович забил гол в товарищеском матче за "Хаммабрю"
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович принял участие в товарищеском матче в составе "Хаммабрю".
Звёздный швед традиционно не ушёл с поля без забитого гола - он хладнокровно реализовал выход один на один с вратарём соперника.
Zlatan Ibrahimovic marcando un gol en un entrenamiento con el Hammarby. El sueco se convirtió hace unos meses en copropietario del club y, durante este parón, se mantiene en forma con sus jugadores.— Luis Vallejo (@Lvallejocolom) April 24, 2020
( @davide_capano)pic.twitter.com/0tRSnQH78S
Напомним, что в итальянской Серии А продолжается вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса.
38-летний Ибрагимович является совладельцем "Хаммарбю", ему принадлежат 25 процентов акций клуба.
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