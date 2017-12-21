Ибрагимович забил гол впервые за 255 дней

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поразил ворота "Бристоль Сити" в четвертьфинальном матче Кубка Английской Лиги.

Как сообщает Opta, 36-летний швед забил гол впервые за 255 дней.

Последний раз Ибрагимович отличался ещё 9 апреля в матче АПЛ против "Сандерленда". После он получил тяжёлую травму колена и лишь недавно сумел вернуться на поле. | http://soccernews.ru