Ибрагимович забил лучший гол в истории МЛС
МЛС назвала лучший гол в истории турнира.
Автором забитого мяча стал бывший нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович.
Гол звёздного шведа с 40 метров на 91-й минуте дебютного матча в МЛС против "Лос-Анджелеса" (4:3) признан величайшим в истории лиги.
Ибрагимович выступал за "Гэлакси" с марта 2018 по декабрь 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34