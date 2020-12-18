Ибрагимович забил лучший гол в истории МЛС

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Ибрагимович забил лучший гол в истории МЛС

МЛС назвала лучший гол в истории турнира.

Автором забитого мяча стал бывший нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович.

Гол звёздного шведа с 40 метров на 91-й минуте дебютного матча в МЛС против "Лос-Анджелеса" (4:3)  признан величайшим в истории лиги.

Ибрагимович выступал за "Гэлакси" с марта 2018 по декабрь 2019 года.

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