Ибрагимович забил шедевральный гол в матче МЛС

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поразил ворота "Нью-Инглэнд Революшн" в матче 16-го тура МЛС.

Швед забил очередной выдающийся гол ударом через себя. Смотрите, как это было!

Гол звёздного форварда не помог "Лос-Анджелес Гэлакси" избежать поражения - "Нью-Инглэнд Революшн" победил со счётом 2:1.

37-летний Ибрагимович забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах сезона МЛС.

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