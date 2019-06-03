Ибрагимович забил шедевральный гол в матче МЛС
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поразил ворота "Нью-Инглэнд Революшн" в матче 16-го тура МЛС.
Швед забил очередной выдающийся гол ударом через себя. Смотрите, как это было!
DARE TO ZLATAN @Ibra_official pic.twitter.com/pU4zVMqXbk— LA Galaxy (@LAGalaxy) 3 июня 2019 г.
Гол звёздного форварда не помог "Лос-Анджелес Гэлакси" избежать поражения - "Нью-Инглэнд Революшн" победил со счётом 2:1.
37-летний Ибрагимович забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 12 матчах сезона МЛС.
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Главные новости дня: 2 июня
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